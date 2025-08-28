Foi identificado como Márcio Nunes do Nascimento, de 33 anos, o homem que morreu em um grave acidente de trânsito registrado no final da noite de sábado (23), em Toledo, município vizinho a Cascavel.
O acidente ocorreu por volta das 23h, na Rua Pedro Álvares Cabral, localizada no bairro Jardim Europa. De acordo com informações apuradas pela equipe de reportagem do Toledo News, Márcio conduzia uma motocicleta Yamaha Factor quando foi atingido por um Volkswagen Voyage que saía de uma residência. Com o impacto, a motocicleta invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com um Chevrolet Spin.
Márcio Nunes do Nascimento, que era morador do Jardim Europa e trabalhava como montador de móveis, retornava de Marechal Cândido Rondon-PR, onde havia realizado um serviço. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.
O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Toledo. Equipes da Guarda Municipal e da Polícia Militar atenderam a ocorrência.
As informações são do Toledo News.