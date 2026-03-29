Marquito reaparece após acidente e celebra aniversário ao lado da família no hospital

O humorista Marquito fez sua primeira aparição pública na sexta-feira (27), cerca de um mês após sofrer um acidente de moto. Ainda internado, ele celebrou seu aniversário de 66 anos ao lado da família, em um momento que o artista classificou como de emoção e agradecimento.
A comemoração aconteceu no hospital onde o artista segue em recuperação, após o aniversário celebrado no dia anterior. Em uma mensagem publicada junto ao registro do encontro, Marquito demonstrou gratidão pela vida e pelo apoio recebido durante o período difícil. “Completei mais um ano de vida. Sou muito grato a Deus por tudo o que vivi até aqui”, escreveu. Ele também fez questão de agradecer à família, amigos e fãs pelas orações e mensagens de carinho.
O integrante do Programa do Ratinho passou recentemente por uma segunda cirurgia na região cervical, considerada delicada. Ele permanece internado no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, e ainda não há previsão de alta.
O que aconteceu com Marquito
O acidente aconteceu após o humorista sofrer um mal súbito enquanto pilotava uma motocicleta na região da Vila Gustavo, na zona norte da capital paulista. Sem controle do veículo, ele caiu e sofreu ferimentos no rosto e fraturou uma costela.
Após o ocorrido, Marquito foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e encaminhado inicialmente ao Hospital Nipo-Brasileiro. Posteriormente, foi transferido para a unidade onde segue em tratamento.