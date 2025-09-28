Com a saída de Rafael Fiziev, Mateusz Gamrot foi escolhido para ser o rival de Charles do Bronx no UFC Rio, no próximo dia 11.
Com a saída de Rafael Fiziev, Mateusz Gamrot foi escolhido para ser o rival de Charles do Bronx no UFC Rio, no próximo dia 11. O polonês tentará se firmar na luta para tentar o cinturão da divisão dos leves diante de um ex-campeão.
Apesar do pouco tempo para poder se preparar apropriadamente para encarar o brasileiro. Gamrot não se sente intimidado pelo desafio de encarar um dos grandes da categoria dos 70kg e um dos principais estandartes da luta agarrada dentro do Ultimate. Tanto que até mesmo quer mostrar sua força no chão na luta a ser disputada no Rio de Janeiro.
– Sou do jiu-jítsu e do wrestling. Está no meu DNA, no meu coração e eu sinto isso. Posso rolar com ele no chão. Acho que será uma luta épica no chão, porque não tenho medo do jogo dele. Irei botar pra baixo e tentarei rolar com ele. Acho que essa luta vai ter de tudo – disse o polonês ao UFC Unfitered.
Ainda que Charles do Bronx também seja conhecido pelo poder das mãos, a luta no chão é a principal base do brasileiro, e muitos fãs querem vê-la tomar conta do duelo do dia 11 na Farmasi Arena. Para o rival do ex-campeão dos leves, será uma luta a qual prevê muita ação do começo ao fim dos cinco rounds previstos.
– Irei trocar socos, usar o wrestling. Quero me testar com ele no chão. Será uma luta de muita ação, cinco rounds de ação total. Mas acho que, talvez, nem precisamos de cinco rounds. Vai ser, com certeza, épico – afirmou Gamrot.