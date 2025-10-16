Um dos principais jogadores do Cruzeiro desde 2023, o meia Matheus Pereira era cobrado para aparecer mais nos clássicos contra o Atlético. E na noite desta quarta-feira (15), o jogador respondeu ao chamado. Ele marcou seu primeiro gol contra o time alvinegro, em duelo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O gol foi marcado aos três minutos da etapa final. Após um recuo errado de Gabriel Menino, Kaio Jorge saiu cara a cara com o goleiro Everson. Pereira acompanhou o lance e recebeu o passe do centroavante.
Daí, foi só empurrar para as redes, como pé esquerdo. O gol abriu o placar na Arena MRV.