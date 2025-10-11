O meia Mauricio, líder em assistências do Palmeiras no Brasileirão, deve voltar a ser titular da equipe de Abel Ferreira contra o Juventude, em jogo que ocorre na noite de hoje no Allianz Parque.
Nova chance
Mesmo com excelentes números na temporada, o camisa 18 perdeu espaço diante da utilização da dupla Flaco-Roque — Flaco López e Vitor Roque passaram a atuar lado a lado na equipe do técnico português.
O esquema com dois atacantes fez Abel Ferreira abrir mão de ter um meia armador de ofício, e sobrou para Mauricio: o camisa 18 só foi titular em uma das últimas sete partidas do Verdão.