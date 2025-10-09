Problemas com entupimento de ralos, esgoto retornando ou fossa cheia em Belo Horizonte? Escolher a empresa certa faz toda a diferença — tanto para resolver rápido quanto para evitar dor de cabeça no futuro.
Abaixo você confere uma seleção das 5 melhores desentupidoras de BH, com base em critérios como: qualidade do atendimento, tempo de resposta, variedade de serviços, transparência e reputação local.
1º Lugar — DesentupidoraBH.org
Destaque: Atendimento técnico com diagnóstico por câmera e garantia por escrito.
A DesentupidoraBH.org tem se destacado em Belo Horizonte por unir tecnologia, agilidade e transparência. Utiliza inspeção por câmera em muitos serviços, o que evita retrabalhos e permite um diagnóstico mais preciso. Além disso, oferece garantia em diversas modalidades (30, 60 ou até 90 dias).
Serviços oferecidos:
- Desentupimento de pia, vaso, ralo e esgoto
- Inspeção com câmera
- Limpeza de caixa de gordura e fossa
- Hidrojateamento
- Atendimento para condomínios e empresas
Pontos fortes:
- Atendimento técnico, com laudo quando necessário
- Garantia por escrito
- Suporte antes e depois do serviço
- Equipes treinadas e uso de EPI
Contato via WhatsApp direto no site: desentupidorabh.org
2º Lugar — 24hDesentupidora.com.br
Destaque: Atendimento emergencial 24 horas com frota rápida.
Especializada em atendimentos urgentes, a 24hDesentupidora cobre diversos bairros de BH com equipes móveis prontas a qualquer hora do dia ou da noite. Ideal para quem está lidando com vazamentos ou refluxo de esgoto em situações emergenciais.
Serviços oferecidos:
- Atendimento emergencial 24h
- Desentupimento residencial e comercial
- Limpeza de fossa séptica
- Manutenção de caixa de gordura
- Suporte para prédios e indústrias
Pontos fortes:
- Rápida resposta (média de 60 a 90 min em BH)
- Preços competitivos em horários comerciais
- Equipes treinadas para situações de emergência
Mais informações: https://24hdesentupidora.com.br
3º Lugar — BH Hidrojato
Destaque: Serviços pesados com maquinário próprio.
A BH Hidrojato se especializa em hidrojateamento de alta pressão, ideal para tubulações com gordura, areia ou detritos sólidos. Também realiza limpeza industrial e contratos com empresas e órgãos públicos.
Serviços oferecidos:
- Hidrojateamento de redes pluviais e esgoto
- Desentupimento de colunas e ramais
- Limpeza técnica industrial
- Suporte para grandes obras e empresas
Pontos fortes:
- Equipamentos modernos e de grande porte
- Atendimento para indústrias e comércios
- Serviço técnico e detalhado
Atende grande BH e região metropolitana.
4º Lugar — Minas Desentupidora Express
Destaque: Atendimento rápido e preços acessíveis.
Voltada para residências e pequenos comércios, a Minas Desentupidora se destaca pelo custo-benefício e pela rapidez no atendimento. Boa opção para quem quer resolver o problema sem gastar demais.
Serviços oferecidos:
- Desentupimento de pias, vasos e ralos
- Limpeza de caixa de gordura
- Suporte emergencial em horário comercial
Pontos fortes:
- Atendimento rápido em toda BH
- Valores acessíveis
- Orçamento sem compromisso
Ideal para: entupimentos simples, emergências domésticas.
5º Lugar — Ecoplus Desentupidora e Ambiental
Destaque: Compromisso com o meio ambiente.
A Ecoplus vai além do básico e foca em práticas sustentáveis. Além de serviços convencionais, tem foco em descarte ambientalmente correto, uso de métodos menos agressivos e educação ambiental para condomínios.
Serviços oferecidos:
- Desentupimentos em geral
- Limpeza técnica de fossa e gordura
- Consultoria para descarte ambiental correto
Pontos fortes:
- Sustentabilidade e descarte legalizado
- Atendimento técnico e ético
- Relatórios para empresas e condomínios
Ideal para: empresas com exigência ambiental, condomínios e instituições.
Como escolher a melhor desentupidora em BH
Aqui vai um checklist prático:
|Critério
|O que observar
|Tempo de resposta
|Empresas com frota local tendem a chegar mais rápido.
|Garantia
|Prefira quem oferece garantia por escrito (mínimo 30 dias).
|Método de trabalho
|Diagnóstico com câmera e uso de EPI são diferenciais.
|Transparência
|Solicite o orçamento por escrito, com todos os custos.
|Reputação local
|Cheque avaliações em Google, redes sociais e reclame aqui.
Dica extra: quanto custa um desentupimento em BH?
Os valores variam conforme o tipo de serviço, horário e local. Aqui vão faixas de referência:
|Serviço
|Preço estimado
|Desentupimento simples (pia/ralo)
|R$ 120 a R$ 250
|Hidrojateamento (alta pressão)
|R$ 400 a R$ 1.000
|Limpeza de fossa séptica
|R$ 500 a R$ 1.200
|Inspeção com câmera
|R$ 200 a R$ 400
|Atendimento emergencial 24h
|+20% a +80% sobre preço normal
Evite problemas! Não contrate sem checar:
Se tem suporte pós-serviço
Se a empresa é registrada (CNPJ)
Se emite nota fiscal
Se oferece garantia