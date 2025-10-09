Problemas com entupimento de ralos, esgoto retornando ou fossa cheia em Belo Horizonte? Escolher a empresa certa faz toda a diferença — tanto para resolver rápido quanto para evitar dor de cabeça no futuro.

Abaixo você confere uma seleção das 5 melhores desentupidoras de BH, com base em critérios como: qualidade do atendimento, tempo de resposta, variedade de serviços, transparência e reputação local.

1º Lugar — DesentupidoraBH.org

Destaque: Atendimento técnico com diagnóstico por câmera e garantia por escrito.

A DesentupidoraBH.org tem se destacado em Belo Horizonte por unir tecnologia, agilidade e transparência. Utiliza inspeção por câmera em muitos serviços, o que evita retrabalhos e permite um diagnóstico mais preciso. Além disso, oferece garantia em diversas modalidades (30, 60 ou até 90 dias).

Serviços oferecidos:

  • Desentupimento de pia, vaso, ralo e esgoto
  • Inspeção com câmera
  • Limpeza de caixa de gordura e fossa
  • Hidrojateamento
  • Atendimento para condomínios e empresas

Pontos fortes:

  • Atendimento técnico, com laudo quando necessário
  • Garantia por escrito
  • Suporte antes e depois do serviço
  • Equipes treinadas e uso de EPI

Contato via WhatsApp direto no site: desentupidorabh.org

2º Lugar — 24hDesentupidora.com.br

Destaque: Atendimento emergencial 24 horas com frota rápida.

Especializada em atendimentos urgentes, a 24hDesentupidora cobre diversos bairros de BH com equipes móveis prontas a qualquer hora do dia ou da noite. Ideal para quem está lidando com vazamentos ou refluxo de esgoto em situações emergenciais.

Serviços oferecidos:

  • Atendimento emergencial 24h
  • Desentupimento residencial e comercial
  • Limpeza de fossa séptica
  • Manutenção de caixa de gordura
  • Suporte para prédios e indústrias

Pontos fortes:

  • Rápida resposta (média de 60 a 90 min em BH)
  • Preços competitivos em horários comerciais
  • Equipes treinadas para situações de emergência

Mais informações: https://24hdesentupidora.com.br

3º Lugar — BH Hidrojato

Destaque: Serviços pesados com maquinário próprio.

A BH Hidrojato se especializa em hidrojateamento de alta pressão, ideal para tubulações com gordura, areia ou detritos sólidos. Também realiza limpeza industrial e contratos com empresas e órgãos públicos.

Serviços oferecidos:

  • Hidrojateamento de redes pluviais e esgoto
  • Desentupimento de colunas e ramais
  • Limpeza técnica industrial
  • Suporte para grandes obras e empresas

Pontos fortes:

  • Equipamentos modernos e de grande porte
  • Atendimento para indústrias e comércios
  • Serviço técnico e detalhado

Atende grande BH e região metropolitana.

4º Lugar — Minas Desentupidora Express

Destaque: Atendimento rápido e preços acessíveis.

Voltada para residências e pequenos comércios, a Minas Desentupidora se destaca pelo custo-benefício e pela rapidez no atendimento. Boa opção para quem quer resolver o problema sem gastar demais.

Serviços oferecidos:

  • Desentupimento de pias, vasos e ralos
  • Limpeza de caixa de gordura
  • Suporte emergencial em horário comercial

Pontos fortes:

  • Atendimento rápido em toda BH
  • Valores acessíveis
  • Orçamento sem compromisso

Ideal para: entupimentos simples, emergências domésticas.

5º Lugar — Ecoplus Desentupidora e Ambiental

Destaque: Compromisso com o meio ambiente.

A Ecoplus vai além do básico e foca em práticas sustentáveis. Além de serviços convencionais, tem foco em descarte ambientalmente correto, uso de métodos menos agressivos e educação ambiental para condomínios.

Serviços oferecidos:

  • Desentupimentos em geral
  • Limpeza técnica de fossa e gordura
  • Consultoria para descarte ambiental correto

Pontos fortes:

  • Sustentabilidade e descarte legalizado
  • Atendimento técnico e ético
  • Relatórios para empresas e condomínios

Ideal para: empresas com exigência ambiental, condomínios e instituições.

Como escolher a melhor desentupidora em BH

Aqui vai um checklist prático:

CritérioO que observar
Tempo de respostaEmpresas com frota local tendem a chegar mais rápido.
GarantiaPrefira quem oferece garantia por escrito (mínimo 30 dias).
Método de trabalhoDiagnóstico com câmera e uso de EPI são diferenciais.
TransparênciaSolicite o orçamento por escrito, com todos os custos.
Reputação localCheque avaliações em Google, redes sociais e reclame aqui.

Dica extra: quanto custa um desentupimento em BH?

Os valores variam conforme o tipo de serviço, horário e local. Aqui vão faixas de referência:

ServiçoPreço estimado
Desentupimento simples (pia/ralo)R$ 120 a R$ 250
Hidrojateamento (alta pressão)R$ 400 a R$ 1.000
Limpeza de fossa sépticaR$ 500 a R$ 1.200
Inspeção com câmeraR$ 200 a R$ 400
Atendimento emergencial 24h+20% a +80% sobre preço normal

Evite problemas! Não contrate sem checar:

Se tem suporte pós-serviço

Se a empresa é registrada (CNPJ)

Se emite nota fiscal

Se oferece garantia