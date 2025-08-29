Na manhã deste domingo (24), o Núcleo de Operações Aéreas da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Paraná foi acionado para prestar apoio a uma ocorrência de trauma registrada na BR 277, em Campo Largo.
Segundo informações repassadas pelas equipes de resgate, um menino sofreu uma queda de um caminhão em movimento e apresentava traumatismo cranioencefálico (TCE) grave, necessitando de remoção urgente para atendimento hospitalar especializado.
O atendimento inicial foi realizado por equipes da concessionária responsável pela rodovia e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que prestaram os primeiros socorros ao garoto ainda no local do acidente. Diante da gravidade do quadro clínico, foi solicitado o apoio aéreo da PRF para agilizar o transporte da vítima.
As equipes de resgate chegaram rapidamente ao endereço informado e iniciaram os procedimentos de estabilização do paciente. Após estabilizar o quadro clínico do menino, ele foi embarcado na aeronave da PRF. O transporte aéreo até o Hospital do Trabalhador foi realizado em menos de cinco minutos de voo, onde a vítima foi entregue aos cuidados médicos para continuidade do atendimento.