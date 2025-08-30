Os socorristas do Siate foram acionados na tarde deste domingo (24) para atenderem um acidente de trânsito. A queda de veículo se deu na Rua Portugal no Bairro Cascavel Velho.
Segundo as informações, o menino, de 15 anos, teria caído sozinho de bicicleta na frente de casa.
Ele se desequilibrou em um desnível na calçada e veio ao chão, ficando ferido.
Os militares deslocaram ao endereço e prestaram os primeiros atendimentos ao garotinho. As lesões eram leves e não foi necessário o encaminhamento ao hospital