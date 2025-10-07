O Mercado Livre lançou nesta segunda-feira (7) o novo plano de seu programa de fidelidade, o Meli+ Mega.
A nova assinatura inclui quatro serviços de streaming: Netflix, Disney+, HBO Max e Apple TV+ estarão disponíveis para aqueles que aderirem. A categoria também inclui os demais benefícios do Mercado Livre e Mercado Pago, como cashback, envios mais rápidos e cupons de desconto.
O Meli+ Mega terá preço promocional de R$ 39,90 até o começo de dezembro, com custo de R$ 74,90 mensais após o período. O Brasil será o primeiro país a receber o novo plano.
“Estamos oferecendo um combo de streaming inédito no Brasil e no mundo. Simplificamos a vida de milhões de pessoas ao reunir em uma só assinatura o acesso às plataformas mais populares e os melhores benefícios do nosso ecossistema”, afirma Pablo García, vice-presidente de Loyalty & Entertainment do Mercado Livre.
A nova assinatura é mensal, não tem compromisso de permanência e pode ser ativada ou modificada a qualquer momento pelo aplicativo ou site do Mercado Livre.