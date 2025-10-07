Foi confirmada pela Prefeitura de Caratinga, no Vale do Rio Doce, a morte de mais uma pessoa em decorrência da Febre Maculosa, conhecida como a doença do carrapato, em Minas Gerais.
A vítima era uma mulher, de 64 anos, residente da cidade e que teve a morte confirmada no dia 10 de setembro, após resultado ser atestado por meio de exame feito pela Funed, a Fundação Ezequiel Dias.
De acordo com o último balanço da Secretaria de Estado de Saúde, Minas Gerais já registra, em 2025, 29 casos confirmados de febre maculosa e quatro mortes. A pasta ainda aguarda a conclusão dos procedimentos para confirmar o óbito notificado em Caratinga. Além disso, 13 casos suspeitos estão sob investigação, de pessoas que apresentaram sintomas da doença.
Conforme os registros, esse caso de Caratinga é o primeiro caso de morte por Febre Maculosa, no estado mineiro, registrado em 2025, fora do arco da região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com o boletim da secretaria de saúde, as outras quatro mortes aconteceram na cidades de Matozinhos, Pedro Leopoldo e Caeté, todas da grande BH.
Além disso, nessa última cidade, em Caeté, inclusive, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais suspendeu dois eventos que seriam realizados no município, por risco de disseminação da febre maculosa.
A decisão foi em resposta a uma ação do Ministério Público, que considera que as festas teriam aglomeração e contato com animais em áreas próximas a matas, ambiente favorável à presença do carrapato-estrela, transmissor da doença.
A Febre Maculosa é uma doença que pode ter grau leve chegando até formas graves da doença, que levam à morte.
Entre os sintomas, o paciente apresenta febre alta e súbita, dor de cabeça intensa, dores musculares e manchas avermelhadas que podem aparecer em todo o corpo. Em caso de qualquer um dos sintomas, a orientação é procurar atendimento médico o mais breve possível.