O Ministério Público do Paraná, por meio da Central de Atendimento de União da Vitória (Sudeste do estado), e a Rede de Proteção Social do município farão atendimentos descentralizados à população no dia 28 de agosto, das 13 às 17 horas, no bairro São Sebastião. A iniciativa será a primeira do projeto “Ação Rede em Movimento”, que busca levar serviços essenciais de justiça, saúde, educação e assistência social às populações de regiões vulneráveis da cidade.O projeto é articulado pela 3ª Promotoria de Justiça de União da Vitória em parceria com a Igreja São Sebastião Mártir.
No dia da ação estarão presentes para atender a população representantes de várias instituições, como Tribunal de Justiça do Paraná, Defensoria Pública do Estado, Patrulha Maria da Penha, Núcleo Regional de Educação, secretarias municipais, Patrulha Escolar, Projeto Incluir, Unespar, Delegacia da Mulher, 4ª Subdivisão da Polícia Civil, Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, Serviço Social do Comércio, Serviço Nacional de Emprego e Alcoólicos Anônimos, entre outros.
Outros atendimentos descentralizados deverão ser realizados em União da Vitória dentro do projeto Rede de Proteção Social, em data ainda a definir.
Informações para a imprensa:
Assessoria de Comunicação
[email protected]
(41) 3250-4226