O Ministério Público do Paraná inaugurou na manhã desta quinta-feira, 28 de agosto, a nova sede da instituição em União da Vitória, com o objetivo de oferecer à população um espaço de atendimento confortável e acessível e garantir estrutura de trabalho adequada a seus integrantes.
O evento faz parte da agenda do projeto MP em Movimento na comarca, iniciativa que transfere temporariamente a Procuradoria-Geral de Justiça para diferentes regiões do estado, com o objetivo de aproximar ainda mais a instituição das demandas locais da população.
“Entregamos hoje à comunidade de União da Vitória uma sede moderna, sustentável e funcional, pensada para atender bem aos cidadãos e oferecer estrutura adequada para a atuação institucional. Este espaço simboliza o compromisso permanente da instituição com a transparência, a eficiência e a proximidade com a sociedade”, afirmou Zanicotti.
Estão alocadas no prédio a Central de Atendimento ao Cidadão, as Promotorias de Justiça (da 1ª à 7ª), a Unidade Regional de Atendimento Técnico (Urate) – Auditoria e Serviço Social –, e a Secretaria. O espaço também dispõe de sala multiuso e futuramente irá abrigar o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).
Homenagem
Durante a solenidade, foi realizada uma homenagem a integrantes da instituição que, ao longo dos anos, contribuíram de forma decisiva para o fortalecimento da missão ministerial. Em reconhecimento à dedicação e ao legado desses profissionais, foram entregues uma placa em nome da APMP, uma cesta com produtos regionais e uma muda de araucária – símbolo do Paraná e de um projeto comunitário de Bituruna que ganhou destaque nacional.
Foram homenageados o procurador-geral de Justiça, Francisco Zanicotti, o decano da instituição e ex-procurador-geral de Justiça, Milton Riquelme de Macedo, o procurador de Justiça aposentado Hélio Airton Lewin, o procurador de Justiça José Ivahy de Oliveira Viana (in memoriam), representado por seus familiares, e a servidora decana das Promotorias de União da Vitória, Patrícia Burmester Abrão, com mais de 25 anos de serviços prestados à instituição. Ausente por motivos de saúde, Patrícia foi representada no ato por sua filha, Theodora Burmester Abrão.
Presenças
Estiveram presentes na inauguração a chefe regional da Casa Civil, Gabriela Bakri, representando o deputado estadual Hussein Bakri; os prefeitos de União da Vitória, Ary Carneiro Júnior; de Bituruna, Rodrigo Rossoni; de Porto Vitória, Fernando Glaab; de Paula Freitas, Sebastião Algacir Dalpra; de General Carneiro, Joel Ricardo; de Cruz Machado, Carlos Nowak; além do secretário de Administração de Porto União, Sthefan Willens, que representou o prefeito Juliano Hassan. Também participaram o diretor do Fórum e juiz de Direito, Ivan Bautim; o presidente do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial (Consepir), Aloísio Justino Nascimento; e representantes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Científica.
Pelo MPPR, participaram a subcorregedora-geral, Jacqueline Batisti; o subprocurador-geral de Justiça para Assuntos Jurídicos, Armando Antônio Sobreiro Neto; o procurador de Justiça responsável pela Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos (SubAdm), Cláudio Franco Felix; a ouvidora-geral, Lúcia Inêz Giacomitti Andrich; a diretora-secretária da Procuradoria-Geral de Justiça, Nayani Kelly Garcia; o coordenador de Assuntos Institucionais, Ronaldo de Paula Mion; o presidente da Associação Paranaense do Ministério Público (APMP), Fernando Mattos; os promotores de Justiça Júlio Ribeiro de Campos Neto, coordenador administrativo de União da Vitória, Daniel Lourenço, André Luis Bortolini, Ademir Ribeiro de Souza, Alexsandro Luiz dos Santos, Rafael Fabris e Rafael Rodrigues; a promotora de Justiça Simone Lorens, representando a diretora de prerrogativas da Associação Paranaense do Ministério Público (APMP); o coordenador executivo da SubAdm, Rafael Kotaka; e o diretor do Departamento de Engenharia e Arquitetura do MPPR, Henrique Terniowicz.
Nova sede
Localizado na Rua José Ivahy de Oliveira Viana, nº 139, o edifício conta com área construída de 2.171,93 m² em um terreno de 2.913,30 m², doado pelo Município em 2016. A obra teve início em abril de 2022, e o investimento total foi de R$ 18.272.723,95. A edificação possui três pavimentos – térreo, superior e área técnica – e capacidade para acomodar até 75 pessoas.
Sustentabilidade – Entre os diferenciais da nova sede estão o sistema de reaproveitamento de água pluvial e a geração de energia fotovoltaica, que aproveita o potencial do telhado para reduzir impactos ambientais e custos operacionais.
Padronização – O prédio segue o padrão institucional das sedes do MPPR no interior, com paredes em concreto aparente, revestimento em pedra tipo arenito, pé-direito duplo no hall de entrada e fachada imponente. O acesso principal para pedestres está localizado na esquina, onde futuramente deve ser construído o novo Fórum da comarca. O acesso de veículos se dá pela Rua José Ivahy de Oliveira Viana.
No térreo, o espaço conta com recepção, Central de Atendimento ao Cidadão, secretaria, sala multiuso, áreas de apoio e estacionamento interno. O pavimento superior abriga as Promotorias de Justiça e o espaço onde futuramente será a unidade regional do Gaeco. A acessibilidade é garantida por elevador e escadas. O projeto arquitetônico é de Marianna Leone Gastaldi.