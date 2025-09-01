Nesta semana, na quinta-feira, 4 de setembro, o Ministério Público do Paraná em Colorado, no Norte Central do estado, oferecerá atendimento descentralizado em Itaguajé, município de 4,4 mil habitantes (Censo do IBGE) que integra a comarca. A ação será na Câmara Municipal de Vereadores (Av. Governador Lupion, 555) e o objetivo é facilitar o acesso da população local aos serviços da instituição.
Áudio da Promotora de Justiça Giovanna Prajiante Bertolino
As equipes das Promotorias de Justiça de Colorado, sede da comarca, estarão disponíveis das 12h30 às 16h30 para receber as demandas dos moradores da localidade e oferecer os encaminhamentos e orientações necessárias. Orienta-se que os interessados levem seus documentos pessoais e, sempre que possível, também os documentos relativos ao caso que apresentarem.
Questões como dificuldade em obter vagas em escolas e creches, acesso a serviços públicos de saúde, problemas urbanísticos (iluminação pública, coleta de lixo, saneamento básico), reconhecimento de paternidade, guarda e pensão alimentícia, casos de violência doméstica e eventuais situações de risco envolvendo crianças, adolescentes e idosos são alguns exemplos que podem ser levados para o Ministério Público. Nos casos em que a questão levada não for de atribuição do MPPR, o cidadão será aconselhado sobre quais órgãos públicos devem ser acionados e como entrar em contato.
Atendimento presencial – Além do serviço descentralizado, as Promotorias de Justiça de Colorado mantêm atendimento permanente à população de segunda a sexta-feira, das 12 às 19 horas, de forma presencial, na Rua Parigot de Sousa, 141, Fórum, Centro. Também pelos telefones e Whatsapp (44) 3323-2432 e (44) 3323-2770, ou pelos e-mails [email protected] e [email protected] .
Serviço:
Atendimento Descentralizado Itaguajé
Data: Quinta-feira, 4 de setembro
Horário: Das 12h30 às 16h30
Local: Câmara Municipal de Itaguajé (Av. Governador Lupion, 555)
Informações para a imprensa:
Assessoria de Comunicação
(41) 3250-4249