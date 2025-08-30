Nesta sexta-feira (29), Fortaleza será palco da final do Miss Brasil Terra 2025, concurso que vai escolher a representante brasileira para o Miss Earth, um dos maiores certames de beleza do mundo. O evento reúne 22 candidatas de diferentes estados do país que, além da beleza, serão avaliadas pelo engajamento em causas ambientais e pelo compromisso com a sustentabilidade.
A vencedora será coroada pela Miss Brasil Terra 2024 Josiane Viana, que disputou o título internacional em novembro de 2024. Além de ganhar a coroa e a faixa de Miss Brasil Terra 2025, a miss vencedora terá o direito de disputar o título mundial, que reunirá mais de 80 países. A atual Miss Earth International é Jessica Lane, da Austrália.
Conheça as 22 candidatas do Miss Brasil Terra 2025
O Miss Terra se diferencia de outros concursos pelo viés socioambiental. Criado em 2001, nas Filipinas, o concurso, que integra o chamado “Big Four” ao lado do Miss Universo, Miss Mundo e Miss Internacional, tem como lema o protagonismo da mulher na defesa do planeta. No Brasil, as candidatas passam por etapas que envolvem desfiles, entrevistas e avaliação de projetos voltados à conscientização ecológica, trazendo para o palco temas como mudanças climáticas, reciclagem e preservação de biomas.
Saiba mais sobre as participantes do Miss Earth 2025
Miss Amazonas Terra 2025:
- Kalhandra Pimenta
- 22 anos
- Modelo
Miss Bahia Terra 2025:
- Beatrice Augustt
- 24 anos
- Graduanda em Direito e Modelo
Miss Ceará Terra 2025:
- Adelina Castro
- 22 anos
- Estudante de Design de Moda e Modelo
Miss Distrito Federal Terra 2025:
- Carla Brito
- 22 anos
- Estudante de Odontologia
Miss Goiás Terra 2025:
- Juliana Saraiva
- 22 anos
- Atriz e Contadora
Miss Maranhão Terra 2025:
- Ildi Cunha
- 25 anos
- Jornalista
Miss Mato Grosso Terra 2025:
- Michelli Kosloski
- 20 anos
- Estudante de Direito
Miss Mato Grosso do Sul Terra 2025:
Miss Minas Gerais Terra 2025:
- Ana Paula Oliveira
- Advogada
- 27 anos
Miss Pará Terra 2025:
- Roberta Silva
- 20 anos
- Bacharel em Moda e Graduanda em Direito
Miss Paraíba Terra 2025:
- Gabriela Hardman
- 28 anos
- Psicóloga Social
Miss Paraná Terra 2025:
- Débora Meretka
- 22 anos
- Arquiteta e Urbanista e Graduanda em Marketing
Miss Pernambuco Terra 2025:
- Laura de Andrade
- 21 anos
- Estudante de Zootecnia e Modelo
Miss Piauí Terra 2025:
- Nicolly Wenddy
- 20 anos
- Estudante de Fisioterapia
Miss Praias de Trairi (CE) Terra 2025:
- Lorena Paiva
- 28 anos
- Psicóloga Clínica
Miss Rio de Janeiro Terra 2025:
- Beatriz Lima
- 24 anos
- Estudante de Biomedicina e Modelo
Miss Rio Grande do Norte Terra 2025:
- Bianca Santos
- 22 anos
- Estudante de Radiologia
Miss Rio Grande do Sul Terra 2025:
- Laila Frizon
- 23 anos
- Biomédica Esteta
Miss Roraima Terra 2025:
- Natália Galvão
- 24 anos
- Cirurgiã-dentista
Miss Santa Catarina Terra 2025:
- Tatiane Schmidt
- 27 anos
- Gerente de Negócios e Digital Influencer
Miss São Paulo Terra 2025:
- Liandra Guimarães
- 25 anos
- Modelo
Miss Tocantins Terra 2025:
- Quésia Ferraz
- 20 anos
- Videomaker e Comunicadora
