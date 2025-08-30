Josiane Viana, Miss Brasil Terra 2024, irá coroar sua sucessora (Foto: Instagram, Reprodução)

Nesta sexta-feira (29), Fortaleza será palco da final do Miss Brasil Terra 2025, concurso que vai escolher a representante brasileira para o Miss Earth, um dos maiores certames de beleza do mundo. O evento reúne 22 candidatas de diferentes estados do país que, além da beleza, serão avaliadas pelo engajamento em causas ambientais e pelo compromisso com a sustentabilidade.

A vencedora será coroada pela Miss Brasil Terra 2024 Josiane Viana, que disputou o título internacional em novembro de 2024. Além de ganhar a coroa e a faixa de Miss Brasil Terra 2025, a miss vencedora terá o direito de disputar o título mundial, que reunirá mais de 80 países. A atual Miss Earth International é Jessica Lane, da Austrália.

Conheça as 22 candidatas do Miss Brasil Terra 2025

Miss Amazonas – Kalhandra Pimenta (Foto: Instagram, Reprodução)

Miss Bahia – Beatrice Augustt (Foto: Instagram, Reprodução)

Miss Ceará – Adelina Castro (Foto: Instagram, Reprodução)

Miss Distrito Federal – Carla Brito (Foto: Instagram, Reprodução)

Miss Goiás – Juliana Saraiva (Foto: Instagram, Reprodução)

Miss Maranhão – Ildi Cunha (Foto: Instagram, Reprodução)

Miss Mato Grosso – Michelli Kosloski (Foto: Instagram, Reprodução)

Miss Mato Grosso do Sul – Mia Magalhães (Foto: Instagram, Reprodução)

Miss Minas Gerais – Ana Paula Oliveira (Foto: Instagram, Reprodução)

Miss Pará – Roberta Silva (Foto: Instagram, Reprodução)

Miss Paraíba – Gabriela Hardman (Foto: Instagram, Reprodução)

Miss Paraná – Débora Meretka (Foto: Instagram, Reprodução)

Miss Pernambuco – Laura de Andrade (Foto: Instagram, Reprodução)

Miss Piauí – Nicolly Wenddy (Foto: Instagram, Reprodução)

Miss Praias de Trairi (CE) – Lorena Paiva (Foto: Instagram, Reprodução)

Miss Rio de Janeiro – Beatriz Lima (Foto: Instagram, Reprodução)

Miss Rio Grande do Sul – Laila Frizon (Foto: Instagram, Reprodução)

Miss Rio Grande do Norte – Bianca Santos Lindström (Foto: Instagram, Reprodução)

Miss Roraima – Natália Galvão (Foto: Instagram, Reprodução)

Miss Santa Catarina – Tatiane Schmidt (Foto: Instagram, Reprodução)

Miss São Paulo – Liandra Guimarães (Foto: Instagram, Reprodução)

Miss Tocantins – Quésia Ferraz (Foto: Instagram, Reprodução)

O Miss Terra se diferencia de outros concursos pelo viés socioambiental. Criado em 2001, nas Filipinas, o concurso, que integra o chamado “Big Four” ao lado do Miss Universo, Miss Mundo e Miss Internacional, tem como lema o protagonismo da mulher na defesa do planeta. No Brasil, as candidatas passam por etapas que envolvem desfiles, entrevistas e avaliação de projetos voltados à conscientização ecológica, trazendo para o palco temas como mudanças climáticas, reciclagem e preservação de biomas.

Saiba mais sobre as participantes do Miss Earth 2025

Miss Amazonas Terra 2025:

  • Kalhandra Pimenta
  • 22 anos
  • Modelo

Miss Bahia Terra 2025:

  • Beatrice Augustt
  • 24 anos
  • Graduanda em Direito e Modelo

 Miss Ceará Terra 2025:

  • Adelina Castro
  • 22 anos
  • Estudante de Design de Moda e Modelo

Miss Distrito Federal Terra 2025:

  • Carla Brito
  • 22 anos
  • Estudante de Odontologia

Miss Goiás Terra 2025:

  • Juliana Saraiva
  • 22 anos
  • Atriz e Contadora

Miss Maranhão Terra 2025:

  • Ildi Cunha
  • 25 anos
  • Jornalista

Miss Mato Grosso Terra 2025:

  • Michelli Kosloski
  • 20 anos
  • Estudante de Direito

Miss Mato Grosso do Sul Terra 2025:

Miss Minas Gerais Terra 2025:

  • Ana Paula Oliveira
  • Advogada 
  • 27 anos

Miss Pará Terra 2025:

  • Roberta Silva
  • 20 anos
  • Bacharel em Moda e Graduanda em Direito

Miss Paraíba Terra 2025:

  • Gabriela Hardman
  • 28 anos
  • Psicóloga Social

Miss Paraná Terra 2025:

  • Débora Meretka
  • 22 anos
  • Arquiteta e Urbanista e Graduanda em Marketing

Miss Pernambuco Terra 2025:

  • Laura de Andrade
  • 21 anos
  • Estudante de Zootecnia e Modelo

Miss Piauí Terra 2025:

  • Nicolly Wenddy
  • 20 anos
  • Estudante de Fisioterapia

Miss Praias de Trairi (CE) Terra 2025:

  • Lorena Paiva
  • 28 anos
  • Psicóloga Clínica

Miss Rio de Janeiro Terra 2025:

  • Beatriz Lima
  • 24 anos
  • Estudante de Biomedicina e Modelo

Miss Rio Grande do Norte Terra 2025:

  • Bianca Santos
  • 22 anos
  • Estudante de Radiologia

Miss Rio Grande do Sul Terra 2025:

  • Laila Frizon
  • 23 anos
  • Biomédica Esteta

Miss Roraima Terra 2025:

  • Natália Galvão
  • 24 anos
  • Cirurgiã-dentista

Miss Santa Catarina Terra 2025:

  • Tatiane Schmidt
  • 27 anos
  • Gerente de Negócios e Digital Influencer

Miss São Paulo Terra 2025:

  • Liandra Guimarães
  • 25 anos
  • Modelo

Miss Tocantins Terra 2025:

  • Quésia Ferraz
  • 20 anos
  • Videomaker e Comunicadora

