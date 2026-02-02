Moro lidera pesquisas no Paraná, mas grupo de Ratinho Jr. prepara contra-ataque

A corrida eleitoral ao governo do Paraná começa o ano marcada por incertezas em um cenário tão volátil que não poupa sequer o favorito nas pesquisas de intenção de votos no estado. Quem tem nome forte, não tem consenso partidário para as eleições no Paraná. Quem tem uma sigla de peso ainda não tem um nome de consenso respaldado.

O contexto local tem, de um lado, o senador Sergio Moro (União-PR) na liderança das últimas pesquisas de intenção de voto registradas na Justiça Eleitoral, fator que o alça a favorito neste início de ano eleitoral.

Porém, o ex-juiz da Lava Jato sofre internamente por causa da disputa com o PP, que deve formar com o União Brasil a maior federação do país após homologação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Apesar do apoio nacional do União Brasil, Moro terá que convencer o PP paranaense a lançar oficialmente a candidatura pela nova federação União Progressista sob risco de ficar fora da urna eleitoral.

De outro lado, o grupo político do governador Ratinho Junior (PSD) adia o lançamento da pré-candidatura do nome escolhido para disputar nas urnas o que seria a continuidade da gestão atual e que possa fazer frente ao senador Moro. Os cotados para o posto de candidato a governador pelo PSD são o ex-prefeito de Curitiba e secretário estadual de Desenvolvimento Sustentável, Rafael Greca; o secretário paranaense das Cidades, Guto Silva, e o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), Alexandre Curi.

Enquanto paira a incerteza pela escolha ao nome do sucessor do governador na disputa, o partido presidido no estado por Ratinho Junior parece continuar trabalhando mais por isolar Moro, com o apoio de siglas da base do governo estadual. O PP no Paraná é presidido pela deputada estadual Maria Victória, filha do deputado federal Ricardo Barros, principal liderança da legenda no estado.

Barros já afirmou que o Progressistas não deve apoiar Moro na corrida ao governo estadual, tendo recebido respaldo para a decisão do presidente nacional do PP, o senador Ciro Nogueira. No embate interno da federação, o presidente do União Brasil, Antonio Rueda, declarou que a pré-candidatura de Moro é “irreversível”, o que indica que a homologação da candidatura do senador ao governo do Paraná deve passar por discussões nacionais após a oficialização da federação União Progressista.

Sondagem eleitoral mais recente divulgada para o governo do Paraná, na última sexta-feira (30), foi a do instituto 100% Cidades/Futura. No cenário espontâneo, o único candidato que se destaca é Moro.

Nas simulações de primeiro turno estimuladas, quando o nome dos candidatos é apresentado previamente para escolha do eleitor, Moro abre uma diferença que oscila de 19 a 21 pontos percentuais para os adversários. Em simulações de segundo turno, Moro mantém uma diferença expressiva para os concorrentes.

Metodologia da pesquisa citada:

A pesquisa 100% Cidades/Futura ouviu 800 pessoas entre os dias 24 e 27 de janeiro. A pesquisa foi contratada pela Futura Pesquisas e Assessorias Ltda. O nível de confiança é de 95% A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais. Registro no TSE nº PR-08318/2026.

Guto Silva sai na frente como escolhido de Ratinho Jr.

Segundo a apuração da Gazeta do Povo, o governador Ratinho Junior prioriza o nome de Guto Silva como pré-candidato do PSD ao governo do estado. Amigo pessoal de Ratinho Junior, ele foi secretário-chefe da Casa Civil, secretário do Planejamento e assumiu a Secretaria das Cidades, pasta considerada estratégica para projeção política.

Com mais visibilidade, contato direto com os prefeitos paranaenses e a caneta de uma das secretarias com maior orçamento no governo, Guto Silva se tornou uma figura constante nos anúncios e eventos políticos ao lado do governador Ratinho Junior. Desde o final de novembro, a estratégia do governador é reforçar o nome de Guto Silva junto aos prefeitos do estado, antes da confirmação oficial do nome do escolhido pelo partido.

Assim, segundo aliados próximos do governador ouvidos pela Gazeta do Povo, Ratinho Junior aposta que o pré-candidato se tornará conhecido do eleitorado, principalmente com o início da campanha eleitoral, revertendo a tendência apontada pelas pesquisas de intenção de voto até agora.

O governador não descarta a possibilidade de abrir mão da pré-candidatura presidencial e da disputa pelo Senado para terminar o mandato e reforçar a campanha de Guto Silva ao Executivo estadual. Com a gestão aprovada por cerca de 80% dos paranaenses durante o segundo mandato, Ratinho Junior pode participar diretamente da campanha para percorrer o Paraná ao lado do escolhido, na tentativa de transferência dos votos.

No entanto, uma ala do PSD defende a chapa encabeçada por Curi, que apresenta um melhor desempenho nas pesquisas de opinião. Ex-prefeito de Curitiba, Greca também tem um desempenho melhor do que o escolhido de Ratinho Junior.

Quem corre por fora na corrida eleitoral é o vice-prefeito de Curitiba, Paulo Martins (Novo-PR), que deixou o PL e lançou a pré-candidatura ao governo do estado em evento de filiação com a presença de Ratinho Junior. Martins é um antigo aliado do governador paranaense e tenta atrair o apoio dele.

A estratégia é largar na frente com a pré-candidatura e com o apoio público de partidos, como o Democracia Cristã, que deve compor a coligação. O vice-prefeito da capital paranaense argumenta que tem capital político para fazer frente ao projeto estadual de Moro.

Paulo Martins foi candidato ao Senado em 2022 e teve quase 1,7 milhão de votos. Ele foi derrotado por Moro, que teve 33,5% dos votos válidos contra 29,1% da preferência do eleitorado pelo então candidato do PL.

Requião Filho terá apoio do PT nas eleições 2026 no Paraná

O deputado estadual Requião Filho (PDT-PR) saiu do PT após desentendimentos com o partido e confirmou a pré-candidatura ao governo do estado pelo PDT. Apesar das desavenças, o PT irá apoiar o parlamentar na corrida em oposição ao senador Sergio Moro e ao grupo político de Ratinho Junior.

“O PDT quer construir um estado que tome decisões importantes para garantir uma boa gestão hoje, mas também focado em ações que melhoram a vida das pessoas daqui a 40 anos. Estamos abertos à construção e ao diálogo com todas as outras siglas”, disse Requião Filho.

O diretor-geral da Itaipu, Enio Verri (PT), teve que abrir mão da candidatura ao Senado para que a ministra Gleisi Hoffmann participe da campanha no estado e concorra a uma das duas vagas ao Senado com apoio do PDT — a decisão foi de Lula (PT). Assim, o partido não terá candidato ao governo, mas garante um palanque para Lula no estado.

Quem são os pré-candidatos e nomes cotados para as eleições ao governo do Paraná em 2026

Sergio Moro

Senador Sergio Moro segue preferido dos eleitores de pesquisa para Governo do Paraná. Foto: Jefferson Rudy / Agência Senado

Ex-juiz da operação Lava Jato, o senador Sergio Moro (União Brasil) foi responsável pela prisão de Lula e ocupou o cargo de ministro da Justiça no governo Bolsonaro.

Requião Filho

Requião Filho. Foto: Arquivo/Tribuna do Paraná.

Filho do ex-governador Roberto Requião, o deputado estadual Requião Filho (PDT) deve disputar o cargo de chefe do Executivo paranaense pela primeira vez.

Guto Silva

Imagem mostra Guto Silva. Foto: Arquivo/Tribuna do Paraná.

Antigo aliado de Ratinho Junior, Guto Silva (PSD) é secretário de Cidades do Paraná.

Rafael Greca

Imagem mostra Rafael Greca. Foto: Arquivo/Tribuna do Paraná.

Prefeito de Curitiba por três mandatos, Rafael Greca (PSD) é secretário estadual de Desenvolvimento Sustentável na gestão Ratinho Junior.

Alexandre Curi

Imagem mostra Alexandre Curi. Foto: Arquivo/Tribuna do Paraná.

Deputado estadual reeleito em 2022 como o mais votado no estado do Paraná, Alexandre Curi (PSD) assumiu a presidência do Legislativo estadual no início de 2025.

Paulo Martins

Foto: Reprodução/Redes Sociais.

Ex-deputado federal, o atual vice-prefeito de Curitiba, Paulo Martins, foi eleito em 2024 na chapa ao lado de Eduardo Pimentel (PSD).

Cida Borghetti

Imagem mostra Cida Borghetti. Foto: Arquivo/Tribuna do Paraná.

Vice-governadora do Paraná na gestão Beto Richa (PSDB), Cida Borghetti assumiu o governo do estado em 2018. Ela é esposa do deputado federal Ricardo Barros (PP).