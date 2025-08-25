Professor nos cursos de cinema da Universidade de Brasília (UnB), da qual foi um dos fundadores, e da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP), Bernardet teve papel marcante na construção e fortalecimento da Cinemateca Nacional.
O cineasta também co-dirigiu títulos como Paulicéia Fantástica (1970) e Eterna Esperança (1971); e atuou em Filmefobia (2009), Periscópio (2013), Fome (2015), entre outros.
Uma de suas últimas realizações foi como curador da mostra “Carta Branca a Jean-Claude Bernardet”, uma seleção de seis filmes exibida em dezembro de 2023 nas salas da instituição. Lá também será sua despedida: seu velório acontece neste domingo (13), na Cinemateca Brasileira, na Vila Mariana, entre 13h e 17h.
Fonte: Agência Brasil