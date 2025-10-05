Uma equipe do Instituto Médico-Legal (IML) foi acionada no final da tarde desta quinta-feira (2), para recolher o corpo de um homem na UPA Marechal, em Marechal Cândido Rondon, região Oeste do Paraná.
A vítima foi socorrida em estado gravíssimo pelo Corpo de Bombeiros após um acidente de trânsito registrado no cruzamento da Rua Independência com a Rua Rio Grande do Norte, no centro da cidade.
De acordo com informações, a colisão envolveu uma motocicleta Honda Biz e um automóvel. Com o impacto, o motociclista identificado como sendo, Ramil Bezerra da Silva de 57 anos, sofreu uma queda violenta, resultando em ferimentos graves.
Apesar do atendimento rápido e da remoção à UPA Marechal, ele não resistiu e entrou em óbito no final da tarde.
O condutor do automóvel foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou embriaguez ao volante.
Diante da situação, ele foi preso pela Polícia Militar e encaminhado à carceragem da Delegacia de Marechal Cândido Rondon, ficando à disposição da Justiça.
