Durante a realização de um evento tradicional da Polícia Militar do Paraná, o Colégio da PM foi palco de um grave acidente na noite de sexta-feira (23), no bairro Guatupê, em São José dos Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba. Um motociclista de 37 anos morreu após invadir o trajeto da marcha anual dos alunos e atropelar oito estudantes que participavam da atividade.
O caso ocorreu na Rua Sebastiana Santana Fraga, por volta das 20h, quando cerca de 200 alunos do Colégio da Polícia Militar do Paraná seguiam em direção ao acampamento na Academia Policial do Guatupê. O grupo era acompanhado por viaturas oficiais que faziam a escolta e o bloqueio do tráfego nas imediações para garantir a segurança dos participantes.
De acordo com informações da Polícia Militar, o motociclista desrespeitou uma das barreiras montadas para o controle da via, entrou na contramão e acabou atingindo os estudantes. Após o atropelamento, ele perdeu o controle da motocicleta e colidiu violentamente contra uma manilha de concreto posicionada na via, sofrendo ferimentos fatais. O óbito foi constatado ainda no local.
Segundo o tenente Almeida, que atendeu a ocorrência, o condutor da moto não tinha antecedentes criminais, e o veículo estava em situação regular. “Não se sabe se o motociclista ficou com medo. Ele podou a viatura no sentido contrário e acabou acertando os alunos. Perdeu o controle, bateu nas manilhas, sofreu trauma na cabeça e faleceu na hora”, afirmou o oficial.
Dos oito alunos feridos, dois sofreram fraturas e foram encaminhados para hospitais de Curitiba. Os demais apresentaram escoriações leves e receberam atendimento no local do acidente.
A Polícia Militar informou que o caso será apurado para esclarecer as circunstâncias da infração e avaliar eventuais responsabilidades. A marcha anual, apesar do incidente, faz parte do calendário formativo do colégio militar e envolve atividades educativas e físicas com supervisão da corporação.