Um homem de 43 anos morreu em um acidente de trânsito, na tarde dessa terça-feira (14), na PR-090, na região dos Campos Gerais. A moto que ele pilotava colidiu de frente com um caminhão na altura do quilômetro 224 da via, no município de Curiúva. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente.
De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, que atendeu à ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 15h30. Segundo o relato do caminhoneiro, a motocicleta Honda CG 150, com placas de Curiúva, transitava pela via no sentido Curiúva a Ventania, quando no quilômetro 224, em uma curva, o piloto da moto teria perdido o controle e colidido frontalmente com o caminhão.
A moto atingiu a dianteira esquerda do caminhão, que ficou danificado. O condutor do caminhão, de 53 anos, não se feriu. A Polícia Civil foi acionada e o IML de Telêmaco Borba esteve no local, sendo o corpo do motociclista encaminhado ao IML de Londrina.
