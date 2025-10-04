Um motociclista, de 60 anos, ficou gravemente ferido após se envolver em um colisão com um carro no cruzamento das ruas Aldo Vergani e Dom Pedro I, na região de Oficinas, em Ponta Grossa. O trânsito de veículos na via foi bloqueado. O caso aconteceu na noite desta quinta-feira (02).
A vítima sofreu fratura exposta na perna esquerda, além de fraturas internas na perna direita e na clavícula. Uma equipe do Siate foi acionada para realizar os primeiros atendimentos no local. Na sequência, o idoso foi encaminhado para o Hospital Regional.
De acordo com informações apuradas no local do acidente, o motociclista trafegava pela ‘Aldo Vergani’, sentido avenida Visconde de Mauá. O carro vinha da ‘Dom Pedro I’ e, ao acessar a ‘Aldo Vergani’, acabou colidindo com a moto.
Equipes do Patrulhamento Viário de Trânsito e da Polícia Militar (PM) também prestaram atendimentos no local.
Fonte: Portal aRede, parceiro da CGN