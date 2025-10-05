Um homem foi preso em flagrante após bater contra o muro da Central de Flagrantes da Polícia Civil, em Curitiba. O caso foi registrado por volta das 2h, neste sábado (04/10), no bairro Portão.

Uma câmera de segurança registrou a ocorrência. Pelas imagens é possível ver que o motorista sai do estacionamento em alta velocidade, passa direto pela rua e para apenas quando o veículo bate no muro. Assista abaixo.

Conforme a corporação, ele afirmou aos policiais que havia ingerido bebidas alcoólicas e drogas em uma casa noturna. Ele foi preso em flagrante, mas foi liberado após pagar fiança.

