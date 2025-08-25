Na noite deste domingo (24), um grave acidente de trânsito foi registrado na rodovia PR-488, nas proximidades do Parque Industrial Cirilo Caumo, em Santa Helena. O acidente envolveu dois veículos, um Fiat Strada e um Ford Focus, que colidiram frontalmente enquanto trafegavam em sentidos opostos.
Segundo informações apuradas no local, o motorista do Fiat Strada não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente. A identidade da vítima fatal não havia sido confirmada até o momento do fechamento desta reportagem.
No Ford Focus estavam três ocupantes: uma mulher e duas crianças. Todos receberam atendimento das equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e foram encaminhados ao Hospital Beneficente Moacir Micheletto para avaliação e cuidados médicos.
A ocorrência mobilizou diversas equipes de emergência, incluindo o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e profissionais da saúde do município. O impacto da colisão foi intenso, resultando na destruição da parte dianteira dos dois veículos.
As causas do acidente ainda não foram informadas pelas autoridades competentes. O caso segue sob investigação.
As informações são do Correio do Lago.