Será julgado pelo Tribunal do Júri o homem que dirigiu embriagado e em velocidade acima da permitida e causou acidente de trânsito que vitimou uma mulher, de 41 anos, e feriu outras quatro pessoas na BR – 476, em Bocaiúva do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, no dia 7 de julho de 2024. A vítima fatal estava com a família – seu esposo e o filho, de 9 anos de idade – retornando de um culto religioso quando teve o carro atingido, na contramão, pelo veículo do denunciado. Os dois e uma passageira do carro conduzido pelo réu ficaram feridos com a colisão. O autor foi denunciado pelo Ministério Público do Paraná em agosto de 2024 pelos crimes de homicídio qualificado e três tentativas de homicídio.
As apurações do caso comprovaram que o motorista havia ingerido bebida alcoólica em um bar de Curitiba momentos antes do acidente. Na denúncia, a Promotoria de Justiça de Bocaiúva do Sul sustentou que o réu assumiu o risco de causar grave acidente viário com vítima pois, além de dirigir sob efeito de álcool, em velocidade superior à permitida, ignorou as condições meteorológicas na data, uma vez que a pista estava molhada e garoava no momento.
A data do julgamento ainda será marcada pelo Juízo de Bocaiúva do Sul. O réu responde ao processo em liberdade.
