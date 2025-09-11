O Ministério Público do Paraná conquistou o primeiro lugar do Prêmio CNMP, uma iniciativa do Conselho Nacional do Ministério Público que reconhece projetos que contribuem para a melhoria da eficiência institucional e dos serviços prestados à sociedade.
O trabalho ganhador foi o projeto CEAP 360° – Inteligência para análise e controle externo da atividade policial, que concorreu na categoria Atuação Finalística III – Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública com o Ministério Público da Bahia (2º lugar) e de Goiás (3º lugar).
A iniciativa, desenvolvida pelo Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública (Gaesp) e pela Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos de Planejamento Institucional (SubPlan) do MPPR, ficou entre as 54 finalistas das 18 categorias da premiação. Ao todo, foram inscritos 772 projetos de todo o país, sendo 27 deles apresentados pelo MPPR.
O CEAP 360º visa aprimorar o controle externo por meio do uso estratégico de dados e ferramentas de inteligência, promovendo maior resolutividade, transparência e efetividade na atuação do Ministério Público na área da segurança pública.
Solenidade
O procurador-geral de Justiça, Francisco Zanicotti, participou da solenidade de premiação, realizada nesta quarta-feira, 10 de setembro, na sede do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), em Brasília. Zanicotti comemorou a conquista ao lado do promotor de Justiça Ricardo Casseb Lois, que representou os autores da iniciativa na cerimônia.
“Esse reconhecimento nacional é motivo de orgulho para todos nós”, destaca o procurador-geral de Justiça, Francisco Zanicotti. “A ferramenta demonstra como o uso estratégico de dados pode contribuir para uma segurança pública mais efetiva, transparente e próxima do cidadão. É uma conquista coletiva, que valoriza o trabalho das equipes envolvidas e reafirma o nosso papel na defesa da sociedade.”
Segundo o promotor de Justiça Ricardo Casseb Lois, o prêmio valoriza uma temática que tem ganhado destaque no cenário nacional: o controle externo da atividade policial. “O MPPR foi pioneiro ao desenvolver uma ferramenta inédita, que apoia diretamente a atuação do promotor de Justiça ao reduzir tarefas rotineiras e permitir uma análise qualificada de dados. Essa inovação fortalece a atividade finalística do Ministério Público e amplia nossa capacidade de contribuir para a formulação de políticas públicas de segurança mais eficazes. A premiação representa, portanto, o reconhecimento do esforço institucional em buscar soluções modernas e estratégicas para melhor servir à população”, afirma.
Também esteve presente no evento a promotora de Justiça Tarcila Santos Teixeira, integrante do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminais, do Júri e de Execuções Penais, unidade especializada do Ministério Público do Paraná.
Conheça o projeto ganhador
CEAP 360º – Inteligência para análise e controle externo da atividade policial
Autores: Ricardo Casseb Lois, Laienny Zardo, Diego Luiz de Luca, Alexey Choi Caruncho, Heric Stilben e Alexandre Pedrozo.
A Ferramenta de Apoio às Visitas de Controle Externo da Atividade Policial (Ferramenta CEAP) é uma plataforma digital desenvolvida pelo MPPR para sistematizar informações estratégicas obtidas no controle externo da atividade policial. Ela busca otimizar e qualificar a coleta, tratamento e análise de dados, visando uma atuação mais efetiva na tutela coletiva de segurança pública. Baseada na metodologia da Resolução nº 279/2023 do CNMP, suas funcionalidades incluem agendamento, pré-análise, correção de dados pela unidade policial, relatórios pós-visita, paineis analíticos e envio automatizado de dados ao CNMP. A solução substitui o preenchimento manual de formulários e planilhas, sistematizando a análise e o acompanhamento das informações. Saiba mais