O Ministério Público do Paraná, por meio da Promotoria de Justiça de Bocaiúva do Sul, com apoio do Núcleo de Curitiba do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), deflagrou, nesta terça-feira, 14 de outubro, a Operação Facade. Foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão na capital e nos municípios de Bocaiúva do Sul, Colombo, Almirante Tamandaré e Pinhais, todos na Região Metropolitana de Curitiba. Durante o cumprimento das medidas, uma pessoa foi presa com quantidade significativa de drogas.
A operação visa desarticular uma associação criminosa voltada à prática de fraudes em licitações públicas no município de Bocaiúva do Sul. Segundo apurado, as ilegalidades vêm sendo praticadas pelo menos desde 2020, e o prejuízo total ao erário apurado até o momento ultrapassa R$ 13 milhões.
Esquema criminoso – A investigação revelou que um grupo de empresas pertencentes a pessoas com laços familiares vem sendo contratado de maneira reiterada pelo Município, em desacordo com a legislação. Há indícios da existência de sócios ocultos e empresas de fachada para a prestação de serviços terceirizados em diversas áreas, como saúde, assistência social e obras.
As ordens judiciais cumpridas nesta terça-feira foram expedidas pelo juiz de garantias de Bocaiúva do Sul. Por força de sigilo legal determinado judicialmente, não é possível, no momento, identificar os implicados ou fornecer outros detalhes, até que o sigilo judicial seja levantado.
