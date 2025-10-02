O Ministério Público do Paraná, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Ponta Grossa, nos Campos Gerais, e a Polícia Militar, a partir da Agência Local de Inteligência (P2) do 1º Batalhão da PM, cumpriram na manhã desta quinta-feira, 2 de outubro, oito mandados de busca e apreensão no âmbito da Operação Iterum, que investiga a atuação de um grupo criminoso que realizava tráfico de drogas na cidade. As ordens judiciais foram deferidas pela 1ª Vara Criminal da Comarca.
Durante a ação, duas pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico (um deles também por porte de arma de fogo). Além disso, foram apreendidos: R$ 61.562,00 em espécie, 125 quilos de maconha; armas (um revólver .357., uma espingarda .28 e uma pistola Glock, 380, com carregador alongado); 400 munições de diversos calibres (38, 9mm, 357, 12, 28, 36), quatro aparelhos celulares; três balanças (uma de precisão e duas comerciais) e um veículo.
A operação resulta de um trabalho de investigação realizado desde fevereiro deste ano. Segundo apurado, parte dos investigados já respondiam a processos criminais por tráfico de drogas, mas continuavam se dedicando à atividade ilícita, trazendo drogas e entorpecentes da região de Foz de Iguaçu para comercializar em Ponta Grossa. A partir de medidas cautelares de interceptação telefônica e quebra de sigilo de dados telemáticos, foram colhidos elementos suficientes para o deferimento de mandados de busca e apreensão executados.
