O Ministério Público do Paraná em Ampére, no Sudoeste do estado, denunciou dez pessoas pelos crimes de organização criminosa, homicídio qualificado, ocultação de cadáver e fraude processual. Os denunciados são sete homens e três mulheres, com idades entre 18 e 32 anos de idade.
A denúncia decorre de investigações conduzidas pela Delegacia de Polícia de Ampére, iniciadas a partir da localização de uma vítima de homicídio cujo corpo foi encontrado no dia 10 de abril deste ano. A partir de informações apuradas acerca deste crime, cruzadas com dados relacionados a outras investigações em andamento, foi possível a identificação de um amplo grupo criminoso com atuação na comarca de Ampére, dedicado ao tráfico de drogas e a crimes violentos, praticados para garantir o resultado do tráfico. Também foi verificado que os integrantes desse grupo criminoso teriam relação com importante facção criminosa com atuação nacional.
A denúncia foi oferecida na última semana, na sexta-feira, 19 de setembro.
