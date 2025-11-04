O Ministério Público do Paraná empossa nesta sexta-feira (7/11) seis Promotores Substitutos: Ana Paula Barbutti Rodrigues, de Campinas (SP), Cláudia Pitwak Magdalena, de São Bernardo do Campo (SP), Danilo Engler Tellini e Silva, de Franca (SP), Jurandir Macedo Sampaio Júnior, de Itaberaba (BA), Flávia Patrão Alves, de Campos dos Goytacazes (RJ) e Kleber Gomes Vecchione, de São Paulo.
A solenidade acontece às 17 horas, no auditório Ary Florêncio Guimarães, localizado no Bloco I da sede da instituição em Curitiba (Rua Marechal Hermes, 751, Centro Cívico). Haverá transmissão ao vivo pelo canal do MPPR no YouTube.
Os novos integrantes da instituição foram aprovados entre os mais de 3,6 mil inscritos no concurso público realizado em setembro de 2023.