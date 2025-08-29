O Ministério Público do Paraná obteve decisão liminar favorável em ação civil pública ajuizada pela 7ª Promotoria de Justiça de Londrina, no Norte Central do estado, para garantir o direito de pessoas com deficiência no vestibular da Universidade Estadual de Londrina (UEL). A medida judicial foi proposta a partir da identificação de irregularidades em resoluções da universidade que disciplinam os processos de seleção de estudantes que, na avaliação da Promotoria, restringem os direitos de pessoas com deficiência.
A primeira ilegalidade apurada consistia na proibição de que candidatos com deficiência que já possuem um diploma de curso superior pudessem concorrer às vagas reservadas para este público. A segunda irregularidade era a previsão de eliminação sumária do candidato cuja deficiência não fosse homologada pela comissão da universidade, em vez de permitir seu remanejamento para a lista de ampla concorrência.
Providências – A decisão liminar, expedida pela Vara da Fazenda Pública de Londrina nesta quarta-feira, 20 de agosto, determina que a UEL suspenda imediatamente a eficácia dos artigos que impedem a inscrição de candidatos com deficiência já graduados de concorrerem às vagas reservadas, assegurando esse direito para o Vestibular 2026 e futuros processos seletivos. Além disso, a Universidade deve suspender a norma que elimina o candidato cuja deficiência não seja homologada, garantindo que ele seja automaticamente remanejado para a lista de ampla concorrência, desde que não seja comprovada má-fé. Também deverá ser reaberto, em até cinco dias, o período de inscrições para o Vestibular de 2026, por 15 dias, para permitir a inscrição de pessoas com deficiência já graduadas que foram indevidamente impedidas. A reabertura do prazo de inscrições no processo de seleção, bem como as novas regras, deverão ser ampla e efetivamente divulgadas pela instituição superior de ensino, por meio de edital de retificação, no portal do vestibular e em suas redes sociais.
Anteriormente à judicialização do caso, a 7ª Promotoria de Justiça expediu recomendação administrativa à reitoria da UEL buscando as correções das regras, sem, entretanto, alcançar o resultado pretendido.
Processo 0057678-36.2025.8.16.0014
