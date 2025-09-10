Nesta semana, o Ministério Público do Paraná vai sediar em Curitiba o III Encontro Técnico da Rede Nacional de Unidades Especializadas de Enfrentamento às Organizações Criminosas (Renorcrim), um dos principais fóruns nacionais voltados à articulação de estratégias integradas no combate ao crime organizado. O evento é resultado de uma articulação conjunta entre o MPPR, a Polícia Civil do Estado do Paraná e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública, e reforça o compromisso institucional com a cooperação mútua e o fortalecimento da atuação integrada. O encontro é fechado.
Nos dias 26 e 27 de agosto, o Renorcrim acontece na sede do Ministério Público, no Centro Cívico, e termina na quinta-feira, 28 de agosto, com atividades na Escola Superior da Polícia Civil do Paraná. Participarão do evento, representantes das forças de segurança pública, do Ministério Público e do Poder Judiciário de todo o país. Na pauta, temas como cadeia de custódia e vestígios digitais, uso da inteligência artificial na persecução penal, recuperação de ativos e gestão patrimonial, criptoativos e criminalidade econômica, operações interagências e redes colaborativas e parcerias com instituições bancárias e plataformas digitais na investigação criminal.
Locais
26 e 27 de agosto: Auditório Térreo – Bloco 2, Sede do MPPR, Rua Marechal Hermes, 820, Juvevê, Curitiba/PR
28 de agosto: Auditório da Escola Superior da Polícia Civil do Paraná, Rua Tamoios, 1200, Portão, Curitiba/PR
