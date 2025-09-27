A
mulher de 37 anos que levou dois tiros do pedreiro
O marido da vítima contou à Itatiaia que ela levou dois tiros no lado superior do peito direito. Um dos tiros perfurou o pulmão direito, já o outro, a bala fez um estrago grande provocando um coágulo na bolsa do coração, além de atingir o estômago.
A vítima passou por uma cirurgia de retirada do baço e foi encaminhada estável para o CTI. No entanto, o estado segue grave.
Entenda o caso
O pedreiro Alberto Carlos Trajano dos Santos, de 59 anos atirou em uma mulher enquanto realizava serviço de alvenaria na casa da vítima neste sábado (27), em São São José da Lapa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Segundo informações repassadas pela Polícia Militar, o homem teria discutido com a mulher, eles se desentenderam e Alberto foi em sua casa buscar uma enxada e arma de fogo. Em seguida efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima.
A família da vítima relatou à reportagem que o pedreiro havia roubado a mulher. Já conhecidos do autor contaram que ele foi cobrar dívida.
De acordo com a PM, um bombeiro à paisana que estava em um campo de futebol em frente a casa ouviu o disparo e perseguiu Alberto que tentou fugir. Antes da perseguição, o militar conseguiu pegar a arma em seu carro. O bombeiro e o pedreiro trocaram tiros.
Em seguida, uma viatura da PM que fazia ronda na região participou da ação e também efetuou disparos contra Alberto. Segundo os militares, o pedreiro mesmo caído tentou atirar nos policiais. Ele foi socorrido mas morreu no hospital.
Em nota conjunta a PM e Corpo de Bombeiros informaram acompanham o caso: “sobre a ocorrência deste sábado (27), em São José da Lapa, em que um autor realizou disparos de arma de fogo contra uma mulher e atentou contra a vida de um bombeiro militar e policiais miltares, que reagiram à agressão injusta, alvejando-o. A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e o Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais (CBMMG) informam que o registro da ocorrência encontra-se em andamento e que as providências de Polícia Judiciária Militar estão sendo adotadas pelas corporações”.