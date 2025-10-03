Uma mulher foi vítima de extrema violência em um incêndio criminoso ocorrido em uma casa noturna na cidade de Pitanga, localizada na região de Campo Mourão. Segundo informações apuradas, a jovem foi atingida por quatro golpes de faca, sofreu um disparo de arma de fogo e ainda foi acometida por queimaduras provocadas pelo incêndio.
De acordo com relatos, ela havia se mudado recentemente para Pitanga, vinda do estado de Santa Catarina. A motivação e as circunstâncias exatas do crime não foram informadas até o momento.
Em razão da gravidade dos ferimentos, a vítima foi transferida para um hospital em Guarapuava, onde permanece internada em estado gravíssimo, correndo sérios riscos de vida.
As autoridades não divulgaram mais detalhes sobre possíveis suspeitos ou a dinâmica do crime. O caso segue sob investigação.
CGN com informações de CR3