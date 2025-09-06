Na noite da última terça-feira (2), uma equipe policial foi acionada via central para comparecer a um endereço em Marechal Cândido Rondon, após informações de que uma senhora teria sido vítima de estelionato.
No local, em contato com a vítima, a mulher relatou que recebeu uma ligação telefônica de uma pessoa que se identificou como funcionário da instituição financeira NuBank. O suposto funcionário informou que a conta bancária da vítima teria sido invadida e que valores haviam sido subtraídos. O interlocutor afirmou que auxiliaria a vítima a recuperar o dinheiro, mas, para isso, solicitou o repasse de dados pessoais e bancários, o que foi prontamente atendido pela vítima.
Após algum tempo, a mulher percebeu que foram realizadas quatro compras utilizando seu cartão de crédito, nos valores de R$ 2.987,45, R$ 2.323,62, R$ 2.987,10 e R$ 1.994,16, totalizando R$ 10.292,33.
Diante dos fatos, a vítima foi orientada pelas autoridades e o caso foi encaminhado à 47ª Delegacia da Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon, que ficará responsável pela apuração e adoção das medidas cabíveis.
Com informações de Marechal News