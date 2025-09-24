Conhecida por seu envolvimento com o crime organizado, Adriana já tinha antecedentes por roubo e tráfico
Adriana Andrade Gomes, de 27 anos, foi assassinada a tiros dentro de sua casa no bairro Colônia Terra Nova, em Manaus (AM). Conhecida por seu envolvimento com o crime organizado, Adriana já tinha antecedentes por roubo e tráfico. Criminosos invadiram sua residência e a executaram na cozinha. O crime chocou a vizinhança e deixou a família devastada. A polícia investiga possíveis motivações ligadas ao tráfico e brigas entre facções.