A equipe da Romu, grupamento especializado da Guarda Municipal de Cascavel, realizou neste domingo (24) a apreensão de diversos maços de cigarros contrabandeados do Paraguai. A ação ocorreu durante uma fiscalização de rotina nas dependências da Rodoviária de Cascavel.
Segundo informações fornecidas, o material ilícito estava em posse de uma mulher de 55 anos, que foi devidamente identificada pela equipe da Romu. Após os procedimentos de praxe, a mulher foi liberada.
Os maços de cigarros apreendidos foram encaminhados à Receita Federal de Cascavel, que ficará responsável pelas medidas legais cabíveis em relação ao contrabando.
A operação integra as ações de combate ao comércio ilegal de produtos estrangeiros na região, reforçando a atuação da Guarda Municipal no enfrentamento a práticas ilícitas no município.