Na noite desta quarta-feira (3) por volta das 22h30, uma operação de fiscalização realizada pela equipe ROTAM resultou na prisão de uma mulher de 43 anos, flagrada transportando uma grande quantidade de produtos ilícitos. A abordagem aconteceu na rodoviária de Santa Tereza do Oeste, durante a inspeção de um ônibus que fazia a linha Foz do Iguaçu–Curitiba.
Durante a vistoria no veículo, a passageira foi encontrada com duas mochilas contendo 287 caixas de anabolizantes, entre ampolas e comprimidos, todos de procedência estrangeira. O transporte e comercialização de medicamentos contrabandeados configura crime conforme o artigo 273 do Código Penal, que trata da falsificação, adulteração e venda de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais.
Além disso, durante a inspeção no bagageiro do ônibus, foram localizadas duas malas adicionais, também pertencentes à mesma mulher, contendo aproximadamente 100 unidades de cigarros eletrônicos, igualmente de origem estrangeira e proibidos no Brasil.
Diante da situação, a mulher recebeu voz de prisão e foi encaminhada à Delegacia da Polícia Federal em Cascavel, onde os procedimentos legais foram tomados. Todo o material apreendido foi devidamente registrado e segue para as autoridades competentes.
Resultados da operação:
- 1 mulher presa
- 287 caixas de anabolizantes (comprimidos e ampolas)
- Cerca de 100 unidades de cigarros eletrônicos
A Polícia Militar continua com ações de combate ao tráfico de medicamentos e produtos contrabandeados, reforçando o compromisso de garantir a segurança e a integridade da população.
As informações são da ROTAM