Uma queda de moto mobilizou equipes do Samu na noite deste domingo (24) na via marginal da BR-277, em Cascavel. O acidente ocorreu nas imediações da Rua do Cowboy.
Os relatos são de que a mulher, de 43 anos, seguia pela via com a motociclista e perdeu o controle da direção na pista molhada.
Ao atingir o solo, a vítima teve algumas contusões e escoriações pelo corpo, recebendo o apoio dos socorristas.
As lesões eram consideradas leves e ela foi encaminhada à UPA Tancredo onde seria reavaliada e medicada.