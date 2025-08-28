Uma mulher, de 41 anos, foi socorrida na noite deste domingo (24) após ser vítima de um acidente de trânsito. A queda de moto se deu na Rua Cuiabá, quase esquina com a Rua Pio XII, no Bairro Neva, em Cascavel.
Segundo as informações, a motociclista descia a via quando acabou se desequilibrando sozinha e sofreu a queda. No impacto com o solo, a vítima sofreu uma contusão no tórax e escoriações nas mãos.
Rapidamente a ambulância do Siate chegou ao endereço e iniciou os atendimentos à vítima. Ela foi socorrida e encaminhada à UPA Tancredo onde seria reavaliada e medicada.