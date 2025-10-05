O homem identificado como Reinaldo Fernandes, de 50 anos, teria sido morto pela enteada da própria mãe, após ameaçar a família, conforme informações preliminares. O crime aconteceu na madrugada desta quinta-feira (2), na Aldeia Bororó, em Dourados.
Conforme informações do Dourados News, Reinaldo teria ameaçado de morte a mãe e a irmã com um facão, por volta das 17h de ontem. A enteada presenciou a briga e, para defender a madrasta, acertou a vítima na cabeça com um pedaço de madeira.
“A vítima teria levado duas pauladas na região da cabeça e examinando o corpo, as lesões são superficiais, com uma bossa no topo da cabeça. A princípio, tudo indica que a ação pode ter ocorrido em legítima defesa, mas ainda estamos colhendo declarações para esclarecer todas as circunstâncias do fato”, afirmou a delegada titular da DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados, Thaís Bessa.
O corpo foi retirado da residência na manhã de hoje e o caso segue sendo investigado pela polícia civil.
