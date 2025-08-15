Já imaginou estar andando tranquilamente pela calçada e, de repente, dar de cara com uma pessoa pedindo socorro de dentro de um cemitério? A cena misteriosa aconteceu na noite de quinta-feira (14), no Cemitério Municipal do Boqueirão, em Curitiba.
Segundo relatos de testemunhas que passavam pelo local, uma mulher apareceu no portão principal do cemitério em visível desespero, pedindo ajuda e afirmando que havia ficado trancada lá dentro após o fechamento do local. Sem pensar duas vezes, as pessoas que presenciaram a cena acionaram o Corpo de Bombeiros.
A corporação enviou uma equipe de resgate para o endereço. Mas aí começa a parte mais intrigante da história: quando os bombeiros chegaram ao cemitério, não havia absolutamente ninguém por lá. Nem no portão principal, nem nos fundos, nem em qualquer parte do terreno.
À Tribuna, o Corpo de Bombeiros informou que “a equipe de resgate fez uma varredura completa no local, verificando todos os portões e acessos possíveis e nenhuma vítima foi localizada”.
Ainda de acordo com os bombeiros, as grades que cercam o cemitério são altas e possuem lâminas cortantes no topo, o que torna praticamente impossível que alguém tenha conseguido escalar e sair sem ser notado – ou sem se ferir gravemente.
Lendas urbanas?
Aliás, para quem não conhece, o Cemitério Municipal do Boqueirão é um dos mais antigos da capital paranaense e já foi palco de outras histórias misteriosas ao longo dos anos. Os moradores mais antigos da região costumam contar relatos de aparições e sons estranhos vindos do local, especialmente nas noites mais silenciosas.
Casos como esse alimentam o imaginário popular e as lendas urbanas que envolvem cemitérios. Enquanto alguns acreditam em explicações sobrenaturais, outros preferem pensar em hipóteses mais racionais, como um trote ou algum tipo de confusão.
Até o momento não há informação sobre quem seria a mulher que pediu ajuda no portão e depois desapareceu sem deixar vestígios. Nenhuma pessoa foi dada como desaparecida na região e não houve registros de ferimentos relacionados a tentativas de escalada nas grades do cemitério nos hospitais próximos.
Ah, e para quem ficou curioso: o cemitério funciona diariamente das 7h às 18h, com exceção de datas especiais como Dia de Finados.
