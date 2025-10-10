México consiguió su boleto a la siguiente ronda al derrotar a Chile, conoce los cruces de los cuartos de final del torneo.
El Mundial Sub-20 que se disputa en Chile ya conoce a las ocho selecciones que estarán en la siguiente ronda del torneo: España, México, Argentina, Colombia, Noruega, Francia, Estados Unidos y Marruecos.
La Selección Española consiguió el boleto a cuartos de final después de derrotar por un marcador de 0-1 a Ucrania, el autor del gol fue Pablo García en el minuto 24 del encuentro. Por su parte, México consiguió la clasificación goleando 1-4 a Chile, selección anfitriona, con goles de Tahiel Jiménez, Iker Fimbers y doblete de Hugo Camberos.
Argentina clasificó después de derrotar con un 4-0 a Nigeria con los goles de Alejo Sarco, Mateo Silvetti y doblete de Maher Carrizo. Por su parte, Colombia accedió a la siguiente fase del Mundial Sub-20 al derrotar 3-1 a Sudáfrica, Joel Andrés Canchimbo y Neiser Villarreal fueron los autores de las anotaciones del equipo dirigido por César Torres Ramírez.
El miércole spor la tarde, Noruega dejó fuera de la competencia a la Selección de Paraguay con un marcador de 0-1 gracias al gol de Niklas Kemp Fuglestad en tiempo de compensación. Por su parte, Francia clasificó a los cuartos de final ganando a Japón también en tiempos extras gracias a un penal cobrado por Lucas Muchel.
Estados Unidos obtuvo su boleto a los cuartos de final después de derrotar por un marcador de 3-0 a Italia con doblete de Benja Cremaschi y un tanto de Niko TsaKiris. Marruecos cerró la ronda de octavos de final derrotando a Corea del Sur con un marcador de 2- 1 cpn un tanto de Yassir ZAbiri y el gol en cotnra de Shin Min-ha.
¿Cuáles son los cruces y horarios de los Cuartos de Final?
-
España vs Colombia: sábado 11 de octubre, 14:00 horas de la CDMX, 16:00 horas ET.
-
México vs Argentina: sábado 11 de octubre, 17:00 horas de la CDMX, 19:00 horas ET.
-
Estados Unidos vs Marruecos: domingo 12 de octubre, 14:00 horas de la CDMX, 16:00 horas ET.
-
Noruega vs Francia: domingo 12 de octubre, 17:00 horas de la CDMX, 19:00 horas ET.
¿Dónde ver el partido México vs Argentina?
El partido por los cuartos de final del Mundial Sub-20 podrás verlo en México a través de TUDN, Vix Premium y Canal 5.