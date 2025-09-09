Elton Martins, de 43 anos, e Alex Oliveira de Souza, 36, se apresentaram à polícia após mandados de prisão preventiva serem expedidos contra eles, relacionados ao homicídio de Lucas Moura Reghin, 29, e duas tentativas de homicídio em um desentendimento ocorrido na noite de sábado (30/8), em uma conveniência no bairro Estrela Porã, na cidade de Dourados.
Os suspeitos, acompanhados de defesa, permaneceram em silêncio durante o interrogatório. O delegado Lucas Albe Veppo informou que ambos são investigados por homicídio qualificado consumado e dupla tentativa de homicídio.
Segundo o delegado, o crime ocorreu após uma discussão no local, e não havia registros de desentendimentos prévios entre as partes. Testemunhas sobreviventes indicaram que a briga envolveu um dos suspeitos e o grupo alvo.
Elton Martins, que é CAC (Colecionador, Atirador Esportivo e Caçador), possuía licença para portar a espingarda calibre 22 usada no crime. A polícia acredita que o ataque possa ter sido premeditado, já que a arma não estava com os suspeitos antes do ocorrido, e foi obtida de um amigo horas antes do crime.
Ambos permanecem presos enquanto a investigação segue em andamento.
Fonte: Top Mídia News