Napoli fica perto de contratar Giovane, ex-Corinthians

O Napoli está próximo de acertar a contratação do atacante Giovane, revelado pelo Corinthians e atualmente no Hellas Verona, da Itália.
Conforme apurou a CNN Brasil, o negócio deve ser fechado em 22 milhões de euros (R$ 137 milhões) — sendo 20 milhões fixos e dois milhões em variáveis.
O clube italiano tem pressa e quer concluir o negócio ainda nesta semana para que Giovane esteja disponível já no clássico contra a Juventus, que acontece domingo (25).
Na atual temporada pelo Hellas Verona, Giovane disputou 23 jogos, anotou três gols e deu quatro assistências.
Como o atleta de 22 anos foi revelado pelo Corinthians, o clube do Parque São Jorge tem direito a 1,5% do valor do negócio por conta do mecanismo de solidariedade da Fifa.
Giovane chegou ao Corinthians em 2021 e deixou o clube em julho de 2025, de graça, por conta do fim do contrato. Com a camisa do Timão, o atacante fez 47 jogos, mas apenas seis como titular, e marcou três gols e deu uma assistência.