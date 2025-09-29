A neta de Ana Maria Braga, Hima, que é a quarta filha de Mariana Maffeis, esbanjou fofura ao surgir em uma nova foto publicada pela mãe na rede social. Nesta segunda-feira, 29, a herdeira da apresentadora postou o registro de sua caçula, de quase dois anos, e encantou os internautas.
Para convocar seus seguidores para um evento, a influencer de estilo alternativo compartilhou o clique da pequena fantasiada e chamou a atenção. Usando um vestido laranja e preto e uma tiara de unicórnio na cabeça, a neta da comandante do Mais Você logo arrancou elogios.
Esbanjando toda sua fofura e charme, Hima não passou despercebida. “Que menina linda”, admiraram os internautas. “Que amor”, babaram outros.
Além de Hima, Mariana é mãe de Joana, Maria e Varuna. A filha de Ana Maria Braga é casada com o professor de yoga colombiano Badarik González, com quem está há mais de cinco anos junto. As herdeiras mais velhas, Joana e Maria, são da relação que viveu com Paschoal Feola. Mariana e o amado tiveram um casamento védico.
É bom lembrar que a apresentadora global está construindo uma grande casa sustentável para a herdeira. Nos últimos meses, Mariana Maffeis postou fotos revelando como anda a obra. Tempos atrás, ela já havia postado outros cliques da construção e dado alguns detalhes. “Para quem perguntou sobre sustentabilidade, além do uso da terra crua, investimos numa cisterna de captação de água de chuva para uso nas latrinas, lavagem geral e lavagem de roupas“, contou alguns detalhes.
Neta de Ana Maria Braga completa 11 anos e impressiona com beleza
Outra neta de Ana Maria Braga, Maria, que é a segunda filha de Mariana Maffeis, chamou a atenção ao aparecer na rede social. Nas últimas semanas, a mocinha completou 11 anos e ganhou uma declaração da mãe na rede social.
Sorridente, Maria surgiu esbanjando sua beleza e charme. Claro que os seguidores logo notaram a semelhança da aniversariante com a mãe e também a encheram de elogios. Veja a foto aqui!