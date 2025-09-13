Nick Woltemade in der Startelf

Woltemade in der Startelf
Nick Woltemade feiert sein Debüt für Newcastle United. Der Stürmer steht direkt in der Startelf.
Das Abenteuer Premier League für Nick Woltemade beginnt! Der deutsche Nationalspieler steht am Samstag gegen die Wolverhampton Wanderers in der Startelf von Newcastle United.
„Die Premier League ist die beste Liga der Welt, dazu spielen wir in der Champions League. Ich bin Teil davon. Wie geil ist das denn? Ich habe immer daran geglaubt und jetzt ist es endlich so weit“, hatte der Stürmer unlängst in einem Interview mit der dpa erklärt.
Woltemade war zum Ende des Transferfensters für bis zu 90 Millionen Euro vom VfB Stuttgart nach England gewechselt. Auch der FC Bayern hätte den 23-Jährigen gerne verpflichtet.
Malick Thiaw, der zweite Deutsche im Kader der Magpies, sitzt dagegen zunächst auf der Bank.
Newcastle ist in der Premier League nach drei Spieltagen noch sieglos und liegt mit mageren zwei Zählern auf Rang 17.