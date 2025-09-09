Com posts leves, didáticos, descontraídos e muitas vezes emocionantes, o Ministério Público do Paraná lança neste sábado, 6 de setembro, campanha em suas redes sociais (@mpparana) com o objetivo de explicar à população como a instituição atua para garantir seus direitos.
Intitulada “MP pra Você”, a estratégia de comunicação apostará na variedade de formatos (vídeos, cards, textos, áudios), que serão produzidos a partir de casos concretos de atuação institucional e que trouxeram resultado positivo para a vida das pessoas. A ideia é gerar uma identificação do público com os exemplos, aproximando o MPPR da sociedade.
Um dos pontos altos da campanha são depoimentos de pessoas que tiveram suas demandas atendidas ou encaminhadas pelas Promotorias de Justiça em diferentes regiões do Paraná. A primeira história será a de Kimberlly Sans, uma adolescente de 16 anos que conta como sua vida foi transformada depois que o MPPR, junto com a rede de proteção, viabilizou sua adoção aos 15 anos.
Relação de confiança – “A campanha MP pra Você pretende reforçar de maneira simples e acessível que a população pode contar com o Ministério Público para efetivar seus direitos e, assim, transformar realidades”, afirma o procurador-geral de Justiça, Francisco Zanicotti. “Ao divulgar essa iniciativa, reforçamos que cada integrante do Ministério Público é parte essencial dessa relação de confiança com a sociedade, ajudando a tornar nossos serviços mais conhecidos, próximos e efetivos”, ressalta.
Ajude a divulgar – Para que a iniciativa repercuta e alcance o maior número de pessoas, basta curtir, comentar e compartilhar os posts com amigos e familiares. Ajude a divulgar essa ação para fazer com que o MP fique ainda mais próximo de quem precisa!