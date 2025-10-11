A entrega da Rua da Cidadania da Cidade Industrial de Curitiba ganhou data: a obra será inaugurada nos dias 15 e 16 de novembro, com programação de atividades esportivas e culturais. O novo equipamento foi construído na Rua Orlando Luís Lamarca, 438, na Vila Nossa Senhora da Luz.

A Rua da Cidadania CIC vai aproximar os serviços municipais dos mais de 206 mil moradores dos bairros Riviera, Augusta, São Miguel e CIC. A construção integra o
PRO Curitiba – programa de obras da cidade.

“Faremos uma grande festa para entregar às famílias este que será um shopping de serviços municipais. Curitiba é reconhecida pelas Ruas da Cidadania e agora ganha a 10ª unidade, que construímos na Vila Nossa Senhora da Luz , o conjunto habitacional mais antigo da cidade”, anunciou o prefeito Eduardo Pimentel.

As fachadas da Rua da Cidadania CIC contarão com um grande mural de 340 metros feito pelo artista local Paulo Auma, retratando a história, a arte e a cultura da região. A obra de arte começará a ser pintada nos próximos dias

Nova Rua da Cidadania CIC terá três pavimentos

A Rua da Cidadania CIC deixará os serviços públicos mais próximo dos moradores. Com a inauguração, na primeira semana de novembro começarão a transferência dos serviços da antiga sede da administração regional, na Manoel Valdomiro de Macedo, para o novo prédio.

O secretário de Obras Públicas, Luiz Fernando Jamur, destacou que a partir de projeto inovador, que priorizou a eficiência no uso dos recursos naturais, a nova sede da Rua da Cidadania ficou com três pavimentos e construída em uma região que já abriga instalações municipais nas áreas da saúde, educação, cultura e assistência social.

“A estrutura conta com sistemas de captação de energia solar, reuso da água da chuva e um design pensado para integração com os equipamentos públicos que já existem na região”, disse Jamur.

As obras foram coordenadas pela Secretaria Municipal de Obras Públicas, a partir do projeto do Ippuc. O investimento, no valor de R$ 54 milhões, é proveniente de recursos próprios do município.

Como será o local

  • 14,5 mil m² de área construída, sendo 8,8 mil m² destinados à ala de atendimento da rua e 5,7 mil m² no subsolo, para estacionamento e serviços gerais. 
  • Conta com três pavimentos e ficou integrada aos equipamentos públicos do entorno, escola, Farol do Saber, praça, teatro e Cras.  
  • No piso inferior, com acesso pela Rua Davi Xavier Silva, haverá estacionamento coberto, base da Guarda Municipal, áreas de apoio e um centro esportivo com quadra, vestiários e salas multiuso.
  • A construção conta com painéis solares que vão produzir cerca de 240 kW de energia. O sistema atenderá boa parte das demandas do espaço.
  • No térreo funcionarão os espaços para atendimento ao cidadão, com acesso principal pela Rua Orlando Luís Lamarca.

 

