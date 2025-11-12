Em cerimônia de posse realizada na última sexta-feira, 7 de novembro, o Ministério Público do Paraná recebeu seis novos Promotores Substitutos que passaram a fazer parte do quadro de membros da instituição.
Vindos de diversos estados do país, ingressam na carreira do MPPR Ana Paula Barbutti Rodrigues, de Campinas (SP), Cláudia Pitwak Magdalena, de São Bernardo do Campo (SP), Danilo Engler Tellini e Silva, de Franca (SP), Jurandir Macedo Sampaio Júnior, de Itaberaba (BA), Flávia Patrão Alves, de Campos dos Goytacazes (RJ) e Kleber Gomes Vecchione, de São Paulo (SP).
Os novos integrantes da instituição foram aprovados entre os mais de 3,6 mil inscritos no concurso público realizado em setembro de 2023. Conheça cada um deles.
A solenidade de posse dos Promotores foi presidida pelo Procurador-Geral de Justiça, Francisco Zanicotti, e contou com a presença de integrantes do MPPR, além de familiares e amigos dos empossados, no auditório do Bloco I da sede da instituição em Curitiba. Assista à gravação da cerimônia e confira as fotos.
Desejo de transformação
Ana Paula Barbutti Rodrigues discursou em nome dos colegas recém-empossados, destacando o esforço e a dedicação deles durante anos de preparação para o concurso público para ingresso na carreira do MPPR. Ela afirmou que, se o passado foi exigente, o futuro pedirá ainda mais: “A vida real, com seus conflitos e urgências, nos espera. Precisaremos de empatia para compreender, humildade para ouvir e coragem para agir.”
A Promotora também falou sobre o desejo comum entre os empossados, que vai além da simples vontade de ocupar um cargo. “O que nos guiou foi o desejo de contribuir, de promover uma transformação positiva na sociedade, de dar voz a quem não pode ser ouvido, proteger o vulnerável e fortalecer a vida em comunidade. É esse espírito que nos aproxima do Ministério Público do Paraná, instituição da qual hoje temos orgulho de fazer parte”, declarou.
Boas-vindas
Ao dar boas-vindas aos empossados, o Procurador-Geral de Justiça, Francisco Zanicotti, ressaltou que o ingresso na carreira do Ministério Público representa não apenas uma conquista pessoal, mas também uma responsabilidade coletiva. Ele observou que, embora a aprovação decorra de muito esforço e dedicação, trata-se também de um presente que deve ser retribuído à sociedade com compromisso e entrega.
“É importante lembrar que vocês foram agraciados com esse cargo que muitos também buscaram com o mesmo empenho e não conseguiram. Que possam devolver esse presente à população, retribuindo com uma vida de amor e de serviço, porque o serviço é o amor em movimento”, afirmou o Procurador-Geral.
Representando a Associação Paranaense do Ministério Público (APMP), o Presidente, Fernando da Silva Mattos, ressaltou que a chegada de Promotores de diferentes estados enriquece o Ministério Público do Paraná com novas vivências e perspectivas. Ele afirmou que a instituição se fortalece com essa diversidade e lembrou que “a grandeza do MP se revela no gesto, na escuta, na firmeza correta e na presença ética”. Mattos também destacou que a APMP continuará ao lado dos novos membros, oferecendo apoio e defendendo as prerrogativas que garantem independência e coragem no exercício da função.
Na ocasião, o Corregedor-Geral do MPPR, Paulo Sergio Markowicz de Lima, também discursou para os empossados, ressaltando que o comprometimento e o propósito de transformação social são marcas dos melhores promotores. Ele ressaltou a importância de manter o olhar voltado à população e propôs aos novos membros que “ouçam as pessoas, conversem com elas, conheçam suas realidades, porque o Ministério Público é, acima de tudo, do povo”.
Mesa de autoridades
Compuseram a mesa de autoridades o Procurador-Geral de Justiça, Francisco Zanicotti; o Corregedor-Geral do MPPR, Paulo Sergio Markowicz de Lima; o Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos, Cláudio Franco Felix; a Subprocuradora-Geral de Justiça para Assuntos de Planejamento Institucional, Terezinha de Jesus de Souza Signorini; a Ouvidora-Geral do MPPR, Lúcia Inez Giacomitti Andrich; o decano da instituição e ex-procurador-geral de Justiça, Milton Riquelme de Macedo; o Defensor Público-Geral do Estado, Matheus Cavalcanti Munhoz; a Conselheira Federal Suplente da OAB Paraná, Silvana Cristina Niemczewski; e o presidente da Fundação Escola do Ministério Público do Estado do Paraná, Gustavo Macedo.