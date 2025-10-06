Clientes de diversos bancos, como Itaú, Nubank, Bradesco e Santander foram às redes sociais nesta segunda-feira relatar dificuldades no pagamento de boletos a partir dos aplicativos das instituições. No site Downdetector, que monitora notificações de problemas nos apps durante as últimas 24 horas, o Nubank registrou 152 reclamações por volta das 11h. Nesse mesmo horário, o Itaú registrou 144 reclamações, e o Bradesco recebeu 92.
Esta segunda-feira marca o quinto dia útil do mês, ou seja, data em que a maioria das empresas pagam os salários a seus funcionários e na qual muitos aproveitam para quitar seus boletos. A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) determina o pagamento aos trabalhadores até o quinto dia útil de cada mês (a contagem legal inclui os sábados).
“Não consigo pagar boleto em nenhum banco”, relatou um usuário no X:
Também no X, o Itaú respondeu a um usuário que identificaram uma “indisponibilidade momentânea e que estão tentando identificar a causa para resolver o problema.
Já o Banco do Brasil informou, em nota, que “as transações em todos os canais de atendimento funcionam normalmente nesta segunda-feira”. O Nubank, por sua vez, afirmou que “não identificou nenhum problema na modalidade de pagamento”.
Confira outras reclamações de usuários no X: