O Núcleo de Curitiba do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), com o apoio da Corregedoria da Polícia Civil do Estado do Paraná, deflagrou nesta sexta-feira, 17 de outubro, a 2ª fase da operação Dolus, que investiga o envolvimento de funcionários públicos em práticas ilícitas no âmbito de facções criminosas.
Foram cumpridos, em Curitiba, três mandados de busca e apreensão em endereços ligados a um policial civil investigado por suposta corrupção passiva praticada para beneficiar um indivíduo preso ligado a uma facção criminosa voltada à prática de tráfico de drogas. Os mandados foram expedidos pela Central de Garantias Especializadas.
Operação Dolus – A primeira fase da Operação Dolus foi realizada em outubro de 2024 com foco na apuração sobre possível oferta de vantagem indevida feita por líder da facção criminosa, por intermédio de seus advogados, para servidores do Deppen, com o fim de escolher em qual unidade prisional estadual ele seria conduzido após ter sido preso, além de fornecer regalias enquanto estava custodiado. Na ocasião, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão.
17/10/2025 – Gaeco realiza três ações simultâneas voltadas a apurar homicídio vinculado a líder de facção criminosa e concessão de regalias a ele por agentes públicos
